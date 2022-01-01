BECU Salarii

Intervalul salarial BECU variază de la $61,353 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $160,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BECU . Ultima actualizare: 8/25/2025