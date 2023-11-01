Directorul Companiilor
BearingPoint
BearingPoint Salarii

Intervalul salarial BearingPoint variază de la $15,112 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $157,400 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BearingPoint. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Consultant în Management
Median $157K
Inginer de Software
Median $19.5K
Analist de Afaceri
$53.8K

Manager de Științe de Date
$56.7K
Designer de Produs
$15.1K
Manager de Produs
$46.6K
Manager de Proiect
$52.9K
Arhitect de Soluții
$55.4K
Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Най-високоплатената роля, докладвана в BearingPoint, е Consultant în Management с годишно общо възнаграждение от $157,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BearingPoint, е $53,361.

