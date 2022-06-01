Directorul Companiilor
Beamery
Beamery Salarii

Intervalul salarial Beamery variază de la $68,805 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $199,995 pentru Inginer de Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Beamery. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $116K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Succes la Clienți
$142K
Resurse Umane
$131K

Designer de Produs
$68.8K
Manager de Produs
$76.6K
Recrutor
$97.8K
Inginer de Vânzări
$200K
Manager de Inginerie Software
$151K
Cercetător UX
$88.9K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Beamery is Inginer de Vânzări at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,995. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beamery is $116,390.

