Beam Salarii

Salariul de la Beam variază de la $22,509 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $71,381 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Beam. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Resurse Umane
$71.4K
Designer de Produs
$65.6K
Inginer Software
$22.5K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Beam este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $71,381. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Beam este $65,641.

