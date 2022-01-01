Beachbody Salarii

Salariul de la Beachbody variază de la $116,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Beachbody . Ultima actualizare: 9/4/2025