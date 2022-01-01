Beachbody Salarii

Director de Companii
Salariul de la Beachbody variază de la $116,000 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $208,950 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Beachbody. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $139K
Data Scientist
Median $116K
Manager de Produs
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Inginerie Software
$209K
Manager Program Tehnic
$170K
Întrebări frecvente

Die bestbezahlte Position bei Beachbody ist Manager Inginerie Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Beachbody beträgt $148,920.

Alte Resurse