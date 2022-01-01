Director de Companii
BD
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

BD Salarii

Salariul de la BD variază de la $12,361 în compensație totală pe an pentru un Fondator la nivelul inferior până la $230,840 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BD. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $125K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Mecanic
Median $95K

Inginer Calitate

Inginer Biomedical
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analist de Afaceri
Median $90K
Analist de Date
Median $97.5K
Data Scientist
Median $145K
Manager Program Tehnic
Median $205K
Manager de Proiect
Median $110K
Vânzări
Median $195K
Marketing
Median $212K
Manager de Produs
Median $126K
Contabil
$121K
Operațiuni de Afaceri
$80.6K
Servicii Clienți
$25K
Inginer Electrician
$93.3K
Analist Financiar
$197K
Fondator
$12.4K
Inginer Geolog
$94.9K
Resurse Umane
$186K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $200K
Designer de Produs
$122K
Manager de Program
$124K
Recrutor
$68.3K
Afaceri Reglementare
$90.8K
Analist Securitate Cibernetică
$209K
Manager Inginerie Software
$231K
Arhitect de Soluții
$128K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BD este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $230,840. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BD este $122,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru BD

Companii Similare

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse