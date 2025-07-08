BCP Salarii

Director de Companii
BCP
Salariul de la BCP variază de la $13,186 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $75,745 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BCP. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $36K

Inginer Software Backend

Data Scientist
Median $43K
Analist de Afaceri
$17.6K

Tehnolog Informațional (IT)
$13.2K
Manager de Produs
$75.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BCP este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $75,745. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BCP este $36,005.

