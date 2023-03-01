Directorul Companiilor
BCLC Salarii

Intervalul salarial BCLC variază de la $55,302 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $94,033 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BCLC. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Inginer de Software
Median $66.9K
Contabil
$59.1K
Analist Financiar
$55.3K

Resurse Umane
$62.1K
Tehnolog IT
$70.2K
Manager de Produs
$94K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BCLC este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $94,033. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BCLC este $64,519.

