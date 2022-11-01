Director de Companii
BCI
BCI Salarii

Salariul de la BCI variază de la $38,592 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $81,455 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BCI. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $80K
Manager de Produs
$81.5K
Vânzări
$38.6K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BCI este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $81,455. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BCI este $80,014.

