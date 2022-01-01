BCG Digital Ventures Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial BCG Digital Ventures variază de la $57,839 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $327,256 pentru Capitalist de Risc la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BCG Digital Ventures. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Manager de Produs
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Inginer de Software
Median $162K
Specialist în Științe de Date
$159K

Resurse Umane
$134K
Consultant în Management
$156K
Designer de Produs
$111K
Manager de Design de Produs
$166K
Recrutor
$57.8K
Manager de Inginerie Software
$159K
Cercetător UX
$121K
Capitalist de Risc
$327K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BCG Digital Ventures este Capitalist de Risc at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $327,256. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BCG Digital Ventures este $158,547.

