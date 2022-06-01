Director de Companii
BCE
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

BCE Salarii

Salariul de la BCE variază de la $38,868 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $125,819 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BCE. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Date

Data Scientist
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Manager de Produs
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Arhitect de Soluții
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arhitect Date

Analist Securitate Cibernetică
Median $72.7K
Analist de Afaceri
Median $59.3K
Vânzări
Median $38.9K
Analist de Date
Median $60.8K
Analist Financiar
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Manager Inginerie Software
Median $108K
Designer de Produs
Median $54.9K
Manager Program Tehnic
Median $79.7K
Contabil
$69.2K

Contabil Tehnic

Operațiuni de Afaceri
$62.5K
Manager Data Science
$108K
Operațiuni Marketing
$60.7K
Manager de Proiect
$79.6K
Facilitare Vânzări
$54.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BCE este Manager de Produs at the CP4 level cu o compensație totală anuală de $125,819. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BCE este $72,645.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru BCE

Companii Similare

  • Stripe
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse