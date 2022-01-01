Director de Companii
BBVA USA
BBVA USA Salarii

Salariul de la BBVA USA variază de la $59,352 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $177,383 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior.

$160K

Data Scientist
$162K
Resurse Umane
$59.4K
Inginer Software
$86K

Manager Inginerie Software
$177K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BBVA USA este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $177,383. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BBVA USA este $123,776.

Alte Resurse