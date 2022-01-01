BBVA USA Salarii

Salariul de la BBVA USA variază de la $59,352 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $177,383 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BBVA USA . Ultima actualizare: 9/5/2025