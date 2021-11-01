Director de Companii
BBK Electronics
BBK Electronics Salarii

Salariul de la BBK Electronics variază de la $49,757 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $233,171 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BBK Electronics. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Designer Grafic
$96.7K
Marketing
$74.8K
Manager de Produs
$233K

Inginer Software
$49.8K
Manager Inginerie Software
$83.6K
Cercetător UX
$66.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at BBK Electronics is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,171. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBK Electronics is $79,175.

