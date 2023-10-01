BayWa Salarii

Director de Companii
Salariul de la BayWa variază de la $66,221 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $194,025 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior.

Dezvoltare Afaceri
$194K
Tehnolog Informații (IT)
$66.2K
Analist Securitate Cibernetică
$80.6K

Inginer Software
$102K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BayWa este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $194,025. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BayWa este $91,468.

Alte Resurse

