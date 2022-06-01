Basware Salarii

Salariul de la Basware variază de la $88,257 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $112,535 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Basware . Ultima actualizare: 9/2/2025