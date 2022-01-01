Director de Companii
Basis Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Basis Technologies Salarii

Salariul de la Basis Technologies variază de la $70,853 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $242,661 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Basis Technologies. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $96K
Analist de Date
$95.9K
Data Scientist
$73.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
$70.9K
Manager de Produs
$243K
Recrutor
$88.4K
Vânzări
$209K
Manager Inginerie Software
$220K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Basis Technologies este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $242,661. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Basis Technologies este $95,938.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Basis Technologies

Companii Similare

  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • John Hancock
  • League
  • GEICO
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse