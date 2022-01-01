Basis Technologies Salarii

Salariul de la Basis Technologies variază de la $70,853 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $242,661 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Basis Technologies . Ultima actualizare: 10/10/2025