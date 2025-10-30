Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Bangladesh la Bashundhara Group variază de la BDT 2.19M la BDT 3.12M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bashundhara Group. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Interval Comun
Interval Posibil
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+BDT 7.07M
Robinhood logo
+BDT 10.85M
Stripe logo
+BDT 2.44M
Datadog logo
+BDT 4.27M
Verily logo
+BDT 2.68M
Care sunt nivelurile de carieră la Bashundhara Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Bashundhara Group in Bangladesh ajunge la o compensație totală anuală de BDT 3,119,669. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bashundhara Group pentru rolul de Designer de Produs in Bangladesh este BDT 2,186,435.

