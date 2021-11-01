BARK Salarii

Intervalul salarial BARK variază de la $125,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $179,100 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BARK . Ultima actualizare: 8/24/2025