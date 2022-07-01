Barbaricum Salarii

Salariul de la Barbaricum variază de la $99,500 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $115,575 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Barbaricum . Ultima actualizare: 11/17/2025