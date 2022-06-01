Directorul Companiilor
Banner Engineering
Banner Engineering Salarii

Intervalul salarial Banner Engineering variază de la $50,918 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $127,360 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Banner Engineering. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Analist de Date
$61.2K
Specialist în Științe de Date
$60.3K
Inginer Mecanic
$50.9K

Inginer de Software
$127K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Banner Engineering este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $127,360. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Banner Engineering este $60,746.

