Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Denmark la Banking Circle totalizează DKK 566K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Banking Circle. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Total pe an
DKK 566K
Nivel
-
Salariu de bază
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonus
DKK 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Banking Circle?

DKK 1.06M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Banking Circle in Denmark ajunge la o compensație totală anuală de DKK 963,619. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Banking Circle pentru rolul de Inginer Software in Denmark este DKK 566,448.

