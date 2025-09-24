Director de Companii
Bank of China
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Bank of China Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in China la Bank of China variază de la CN¥181K la CN¥246K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bank of China. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

CN¥193K - CN¥234K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥181KCN¥193KCN¥234KCN¥246K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la Bank of China pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

CN¥1.15M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CN¥216K+ (uneori CN¥2.16M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Bank of China?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Bank of China in China sits at a yearly total compensation of CN¥246,472. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bank of China for the Manager de Produs role in China is CN¥180,605.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bank of China

Companii Similare

  • Flipkart
  • Stripe
  • Facebook
  • Lyft
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse