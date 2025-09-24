Bank of China Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in China la Bank of China variază de la CN¥181K la CN¥246K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bank of China. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie CN¥193K - CN¥234K China Interval Comun Interval Posibil CN¥181K CN¥193K CN¥234K CN¥246K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la Bank of China pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

CN¥1.15M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CN¥216K+ (uneori CN¥2.16M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Bank of China ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.