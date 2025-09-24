Director de Companii
Bank of China
Compensația totală medie pentru Resurse Umane in United States la Bank of China variază de la $179K la $250K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bank of China. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

$193K - $225K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$179K$193K$225K$250K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Bank of China?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Resurse Umane at Bank of China in United States sits at a yearly total compensation of $249,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bank of China for the Resurse Umane role in United States is $178,500.

