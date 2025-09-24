Director de Companii
Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in China la Bank of China variază de la CN¥179K la CN¥254K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bank of China. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

CN¥203K - CN¥231K
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥179KCN¥203KCN¥231KCN¥254K
Interval Comun
Interval Posibil

CN¥1.15M

Care sunt nivelurile de carieră la Bank of China?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la Bank of China in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥254,278. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bank of China pentru rolul de Asistent Administrativ in China este CN¥178,857.

