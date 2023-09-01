Banco de Bogota Salarii

Intervalul salarial Banco de Bogota variază de la $10,399 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $49,856 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Banco de Bogota . Ultima actualizare: 8/24/2025