Directorul Companiilor
Banco de Bogota
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Banco de Bogota Salarii

Intervalul salarial Banco de Bogota variază de la $10,399 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $49,856 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Banco de Bogota. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Specialist în Științe de Date
$10.4K
Inginer de Software
$29.4K
Manager de Inginerie Software
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Banco de Bogota este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $49,856. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Banco de Bogota este $29,391.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Banco de Bogota

Companii Asoc

  • Dropbox
  • Lyft
  • Uber
  • Tesla
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse