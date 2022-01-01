Directorul Companiilor
BambooHR Salarii

Intervalul salarial BambooHR variază de la $55,000 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $223,328 pentru Manager de Parteneri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BambooHR. Ultima actualizare: 8/26/2025

Inginer de Software
Median $125K
Manager de Produs
Median $157K
Tehnolog IT
$148K

Manager de Parteneri
$223K
Recrutor
$69.3K
Vânzări
Median $55K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BambooHR este Manager de Parteneri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,328. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BambooHR este $136,368.

