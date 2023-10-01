BAL Salarii

Salariul de la BAL variază de la $35,818 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $196,000 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BAL . Ultima actualizare: 11/21/2025