Bacardi Salarii

Salariul de la Bacardi variază de la $17,645 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $120,600 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bacardi. Ultima actualizare: 11/17/2025

Analist de Afaceri
$17.6K
Marketing
$69.4K
Manager de Proiect
$121K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Bacardi este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bacardi este $69,418.

