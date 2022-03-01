Babbel Salarii

Director de Companii
Salariul de la Babbel variază de la $63,584 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $114,637 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Babbel. Ultima actualizare: 10/16/2025

Inginer Software
Median $87.9K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $115K
Analist de Afaceri
$93.5K

Analist de Date
$63.6K
Resurse Umane
$83.9K
Marketing
$70.7K
Designer de Produs
$68.4K
Manager de Produs
$75.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Babbel este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $114,637. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Babbel este $79,850.

