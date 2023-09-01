Director de Companii
B. Braun Medical
B. Braun Medical Salarii

Salariul de la B. Braun Medical variază de la $47,923 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $150,750 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la B. Braun Medical. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Analist de Afaceri
$144K
Tehnolog Informațional (IT)
$90.6K
Inginer Mecanic
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Produs
$76.9K
Vânzări
$47.9K
Arhitect de Soluții
$130K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la B. Braun Medical este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $150,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la B. Braun Medical este $110,142.

