Ayar Labs Salarii

Salariul de la Ayar Labs variază de la $115,575 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $316,410 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ayar Labs. Ultima actualizare: 10/15/2025

$160K

Inginer Hardware
Median $175K
Dezvoltare Afaceri
$316K
Inginer Software
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ayar Labs este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $316,410. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ayar Labs este $175,000.

