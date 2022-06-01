Aya Healthcare Salarii

Director de Companii
Salariul de la Aya Healthcare variază de la $110,744 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $237,180 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Aya Healthcare. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $175K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $165K
Designer de Produs
$111K

Manager de Proiect
$131K
Recrutor
$146K
Manager Inginerie Software
$237K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Aya Healthcare este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $237,180. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aya Healthcare este $155,481.

