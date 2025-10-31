Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la Axtel Industries variază de la MX$502K la MX$686K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Axtel Industries. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

MX$538K - MX$650K
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
MX$502KMX$538KMX$650KMX$686K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Axtel Industries?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la Axtel Industries ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$13,070,943. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Axtel Industries pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este MXMX$9,577,850.

