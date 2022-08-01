AXS Salarii

Director de Companii
Salariul de la AXS variază de la $99,500 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $198,990 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AXS. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Manager de Produs
Median $113K
Inginer Software
Median $105K
Servicii Clienți
$99.5K

Analist de Date
$119K
Manager Inginerie Software
$199K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la AXS este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $198,990. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AXS este $113,000.

