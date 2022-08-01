AXS Salarii

Salariul de la AXS variază de la $99,500 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $198,990 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AXS . Ultima actualizare: 10/10/2025