Director de Companii
Axonius
Axonius Salarii

Salariul de la Axonius variază de la $81,846 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $159,200 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Axonius. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $140K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $144K
Operațiuni Marketing
$159K

Manager de Produs
$127K
Recrutor
$81.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Axonius este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $159,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Axonius este $140,480.

