Directorul Companiilor
AwanTunai
AwanTunai Salarii

Intervalul salarial AwanTunai variază de la $7,300 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $159,200 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AwanTunai. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$7.3K
Inginer de Software
$37.5K
Manager de Inginerie Software
$159K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AwanTunai este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $159,200. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AwanTunai este $37,510.

