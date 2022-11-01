Avidbots Salarii

Intervalul salarial Avidbots variază de la $92,263 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $121,187 pentru Operațiuni cu Personalul la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Avidbots . Ultima actualizare: 8/9/2025