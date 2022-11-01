Directorul Companiilor
Avidbots
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Avidbots Salarii

Intervalul salarial Avidbots variază de la $92,263 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $121,187 pentru Operațiuni cu Personalul la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Avidbots. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $93.7K
Operațiuni cu Personalul
$121K
Manager de Produs
$92.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Avidbots คือ Operațiuni cu Personalul at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $121,187 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Avidbots คือ $93,655

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Avidbots

Companii Asoc

  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse