Director de Companii
Avid Technology Professionals
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Avid Technology Professionals Salarii

Salariul de la Avid Technology Professionals variază de la $81,594 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $125,625 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avid Technology Professionals. Ultima actualizare: 8/27/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Operațiuni Marketing
$107K
Manager de Proiect
$126K
Inginer Software
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Avid Technology Professionals is Manager de Proiect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,625. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avid Technology Professionals is $107,485.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Avid Technology Professionals

Companii Similare

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse