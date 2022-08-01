Avid Technology Professionals Salarii

Salariul de la Avid Technology Professionals variază de la $81,594 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $125,625 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avid Technology Professionals . Ultima actualizare: 8/27/2025