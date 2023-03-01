Director de Companii
Avetta
Avetta Salarii

Salariul de la Avetta variază de la $100,284 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $402,000 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avetta. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $132K
Manager Data Science
$402K
Manager de Produs
$137K

Manager de Proiect
$100K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Avetta er $134,600.

