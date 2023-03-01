Avetta Salarii

Salariul de la Avetta variază de la $100,284 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $402,000 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avetta . Ultima actualizare: 8/26/2025