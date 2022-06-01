Director de Companii
AvePoint
AvePoint Salarii

Salariul de la AvePoint variază de la $15,348 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $223,875 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AvePoint. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Analist de Afaceri
Median $57.6K
Asistent Administrativ
$34.8K
Manager de Produs
$55.3K

Vânzări
$224K
Inginer de Vânzări
$150K
Inginer Software
$15.3K
Întrebări frecvente

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in AvePoint è Vânzări at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $223,875. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AvePoint è $56,455.

