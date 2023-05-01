Director de Companii
Avenue
Avenue Salarii

Salariul de la Avenue variază de la $20,610 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $64,045 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avenue. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $43.6K
Manager Inginerie Software
Median $64K
Inginer Mecanic
$20.6K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Avenue este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $64,045. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avenue este $43,554.

Alte Resurse