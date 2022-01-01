Director de Companii
Avenue Code
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Avenue Code Salarii

Salariul de la Avenue Code variază de la $22,038 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avenue Code. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $30.1K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $95.9K
Analist de Afaceri
$111K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Designer de Produs
$39.6K
Manager de Proiect
$201K
Recrutor
$22K
Manager Inginerie Software
$52.3K
Arhitect de Soluții
$71.6K
Cercetător UX
$135K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Avenue Code is Manager de Proiect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avenue Code is $71,640.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Avenue Code

Companii Similare

  • Rocket Software
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse