Aventiv Technologies Salarii

Salariul de la Aventiv Technologies variază de la $37,688 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $145,725 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Aventiv Technologies. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Operațiuni Servicii Clienți
$114K
Inginer Software
$37.7K
Arhitect de Soluții
$146K

Manager Program Tehnic
$105K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Aventiv Technologies este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $145,725. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aventiv Technologies este $109,282.

