Director de Companii
Avaya
Avaya Salarii

Salariul de la Avaya variază de la $21,134 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $218,900 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avaya. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $21.8K
Analist Financiar
$181K
Manager de Produs
$112K

Manager de Proiect
$34.3K
Recrutor
$125K
Vânzări
$219K
Manager Inginerie Software
$149K
Arhitect de Soluții
$128K
Redactor Tehnic
$21.1K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Avaya este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $218,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avaya este $125,424.

Alte Resurse