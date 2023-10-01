Director de Companii
Avature
Avature Salarii

Salariul de la Avature variază de la $2,841 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți in Argentina la nivelul inferior până la $119,400 pentru un Copywriter in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avature. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $20.1K
Copywriter
$119K
Servicii Clienți
$2.8K

Tehnolog Informațional (IT)
$18.4K
Inginer Mecanic
$41.4K
Designer de Produs
$28.3K
Manager de Produs
$52.4K
Manager de Proiect
$8.4K
Manager Inginerie Software
$64.9K
Arhitect de Soluții
$77.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Avature este Copywriter at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $119,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avature este $34,882.

