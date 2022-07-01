AvantStay Salarii

Intervalul salarial AvantStay variază de la $104,520 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $122,400 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AvantStay . Ultima actualizare: 8/9/2025