AvantStay Salarii

Intervalul salarial AvantStay variază de la $104,520 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $122,400 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AvantStay. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Resurse Umane
$107K
Inginer de Software
$122K
Manager de Inginerie Software
$105K

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AvantStay este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $122,400. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AvantStay este $106,530.

