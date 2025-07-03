Avantor Salarii

Director de Companii
Salariul de la Avantor variază de la $119,761 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $234,969 pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Avantor. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Vânzări
Median $125K
Data Scientist
$201K
Marketing
$179K

Inginer Mecanic
$120K
Manager de Produs
$151K
Analist Securitate Cibernetică
$235K
Inginer Software
$201K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Avantor este Analist Securitate Cibernetică at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $234,969. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avantor este $179,100.

Alte Resurse