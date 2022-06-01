Directorul Companiilor
Avant
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Avant Salarii

Intervalul salarial Avant variază de la $99,500 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $306,626 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Avant. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $150K
Manager de Produs
Median $110K
Analist de Date
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manager de Științe de Date
$307K
Specialist în Științe de Date
$181K
Designer de Produs
$99.5K
Manager de Inginerie Software
$285K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Avant is Manager de Științe de Date at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,626. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avant is $150,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Avant

Companii Asoc

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse