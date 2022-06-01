Directorul Companiilor
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Salarii

Intervalul salarial Avangrid Renewables variază de la $84,280 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $142,100 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Avangrid Renewables. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$84.3K
Analist Financiar
$129K
Inginer de Software
$142K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Avangrid Renewables este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $142,100. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avangrid Renewables este $129,350.

