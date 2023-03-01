Directorul Companiilor
Auvik Networks
Auvik Networks Salarii

Intervalul salarial Auvik Networks variază de la $47,916 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $239,700 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Auvik Networks. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Tehnolog IT
$47.9K
Manager de Produs
$240K
Inginer de Software
$82.5K

Manager de Inginerie Software
$139K
Redactor Tehnic
$65.7K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Auvik Networks este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $239,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Auvik Networks este $82,488.

